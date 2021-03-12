Harçlıklarıyla aldıkları ekmeği hayvanlar için doğaya bırakıyorlar
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Harçlıklarıyla aldıkları ekmeği hayvanlar için doğaya bırakıyorlar

12.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:40

Harçlıklarıyla aldıkları ekmeği hayvanlar için doğaya bırakıyorlar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duyarlı bir grup genç, karla kaplanan dağlarda yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için harçlıklarıyla aldıkları ekmekleri belirlenen yerlere bırakıyor.

Harçlıklarıyla aldıkları ekmeği hayvanlar için doğaya bırakıyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde duyarlı bir grup genç, karla kaplanan dağlarda yiyecek sıkıntısı çeken hayvanlar için harçlıklarıyla aldıkları ekmekleri belirlenen yerlere bırakıyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan 3 arkadaş, kendi harçlıklarıyla aldıkları ekmekleri yaban hayvanları için her hafta olduğu gibi tepelere çıkıp bırakıyor. İlçe genelinde yaşanan ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harçlıklarını bir araya getiren gençler, aldıkları ekmekleri köyden uzak tepelere bırakarak örnek oldu. Yaban hayvanları konusunda hassas olunması gerektiğini aktaran Onur Düzen, "Biz 3 arkadaş kendi harçlıklarımızı bir araya getirerek ekmek alıyoruz. Bilindiği gibi Yüksekova'da hala kış mevsimi devam ediyor. Bizde üç arkadaş olarak elimizden geldikçe ekmek alıp yaban hayvanları için dağa bırakıyoruz. Amacımız bir nebze olsun doğada yaşayan ve bu soğuk günlerde bize ihtiyacı olan tüm hayvanlara yardımcı olmaktır. Umarım bu zor günleri atlatarak hayatta kalırlar" dedi.

Harçlıklarıyla aldıkları ekmeği hayvanlar için doğaya bırakıyorlar
Harçlıklarıyla aldıkları ekmeği hayvanlar için doğaya bırakıyorlar
Harçlıklarıyla aldıkları ekmeği hayvanlar için doğaya bırakıyorlar
Harçlıklarıyla aldıkları ekmeği hayvanlar için doğaya bırakıyorlar
Harçlıklarıyla aldıkları ekmeği hayvanlar için doğaya bırakıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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