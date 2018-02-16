Harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na Bağışladı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde ilkokul öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı, askerlere mektup yazdı.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde ilkokul öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı, askerlere mektup yazdı.
Yeniçubuk Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Mehmetçik'e yazdıkları mektupları, ilçedeki PTT şubesinden Afrin'e postaladı.
Daha sonra Ziraat Bankası'na giderek haftalık harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan öğrenciler, askerlere destek olmaya çalıştı.
Sınıf öğretmeni Kenan Çarboğa, yaptığı açıklamada, öğrencilerle Afrin'de terör örgütleriyle mücadele eden askerlere, mektup yazma kararı aldıklarını belirtti.
Öğrencilerin, daha farklı yardımlar yapmak istediklerini söylediğini aktaran Çarboğa, "Ben de Mehmetçik Vakfına bağış yapabileceklerini söyledim. Öğrencilerimiz haftalık olarak ailelerinden aldıkları harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı." dedi.