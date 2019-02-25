Harçlıklarını Biriktirip Engelli Kardeşlerine Sandalye Aldılar

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki öğrenciler, köydeki engelli kardeşlerine yıl boyunca biriktirdikleri harçlıklarıyla akülü sandalye aldı.

Hamur Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki Kılıç köyünde yaşayan engelli Eyüp Bayram'a destek vermek için eğitim öğretim yılı başında kampanya başlattı.

Okul genelinde harçlıklarını biriktiren öğrenciler, gerekli parayı topladıktan sonra engelli kardeşlerine akülü sandalye satın aldı.

Duyarlı davranışları nedeniyle öğrencilerle birlikte Kılıç köyüne giden Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, tekerlekli sandalyeyi öğrenciler adına Bayram'a hediye etti.

Evde eğitim kapsamında öğrenimini sürdüren Bayram'a öğrencilerin harçlıklarından feragat edip sahip çıktığını aktaran Kaymakam Tuncer, bu anlamlı davranışın kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

Tuncer, "Bu davranış bizi çok mutlu etti. Gelecekle ilgili ümitlerimizi daha da arttırdı. Allah'tan çocuğumuza acil şifalar vermesini diliyorum. İnşallah çocuğumuz bu akülü tekerlekli sandalye sayesinde hem okula gider hem de çocukluğunu yaşama imkanına sahip olarak dışarıda daha rahat oynama fırsatı da bulacaktır. İki engelli öğrenci için elimizden gelen bütün gayreti gösterip her türlü desteği vereceğiz. Eyüp Bayram'a bu mutlu tabloyu yaşatan Hamur YBO öğrenci, öğretmen, yönetici ve öğretmenlerine hem teşekkür ediyor, onları canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

2'si engelli 4 çocuk babası Necmettin Bayram ise, Kaymakam Tuncer ile emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul idaresine teşekkür etti.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, şube müdürleri, okul müdürü Turgut Taka, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA