Harçlıklarını biriktirdi, aldığı hurda parçalarla kendi otomobilini yaptı
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Harçlıklarını biriktirdi, aldığı hurda parçalarla kendi otomobilini yaptı

Harçlıklarını biriktirdi, aldığı hurda parçalarla kendi otomobilini yaptı Mardinli 19 yaşındaki Muzaffer Emir Muratoğlu, 'Benim de arabam olsun' diyerek harçlıklarını biriktirmeye başladı Bir süre sonra hurda parçalar temin etmeye başlayan Muratoğlu, 5 vitesli benzinli üstü açık otomobil...

08.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:12

Harçlıklarını biriktirdi, aldığı hurda parçalarla kendi otomobilini yaptı

Mardinli 19 yaşındaki Muzaffer Emir Muratoğlu, 'Benim de arabam olsun' diyerek harçlıklarını biriktirmeye başladı

Bir süre sonra hurda parçalar temin etmeye başlayan Muratoğlu, 5 vitesli benzinli üstü açık otomobil yaptı

Muratoğlu, kendisini geliştirerek milli üretime katkı sunmayı hedefliyor

MARDİN - Mardin'de meslek lisesinde makine bölümünde okuyan 19 yaşındaki Muzaffer Emir Muratoğlu, 'Benim de arabam olsun' deyip, harçlıklarını biriktirerek aldığı hurda parçalar ile 5 vitesli benzinli üstü açık otomobil yaptı.

Mardinli genç Muzaffer Emir Muratoğlu, dedesinin izinden giderek harçlıklarını biriktirip hurda parçaları aldı. Aldığı hurda parçaları ile otomobil yapmaya karar veren Muratoğlu, 5 vitesli benzinli üstü açık araç yaptı. Yaptığı aracı yakınlarına gösterip tam not alan Muratoğlu, kendini daha da geliştirerek yerli ve milli üretime katkı sunmak istiyor.

Saatte 90 kilometre hız yapıyor

Yaptığı çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Muratoğlu, aşırı sıcaklarda kullanmak için aklına araç üretme fikri geldiğini söyledi. Aracı yapmak için harçlıklarını biriktirmeye başladığını kaydeden Muratoğlu, "Güneşin altında gezmemek ve kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için kendi aracımı yaptım. Üretimi yaklaşık 1 yıl sürdü, tabii 1 yıl sürmesinin nedeni de okula giderken kendi otomobilimi üretimini gerçekleştiriyordum. Okul olmadan yapmaya kalkışsaydım yaklaşık üç buçuk veya dört ayda bitirirdim. Bu aracı daha güzel bir araç yapmak istiyorum. Ayrıca kendi yaptığım drone ile kendimi uçurtmaya çalışıyorum. Bu araç yollar müsait olduğu sürece saate 90 kilometre hız yapıyor. Türkiye'de yerli ve milli otomobil üretimler yapılıyor, yerli otomobillerin üretildiği firmalarda çalışmak istiyorum, kalfa olarak bile çalışsam olur" dedi.

"15 bin liradan aşağı satmam"

Genç otomobil üreticisi Muzaffer Muratoğlu, aracını satmak istemediğini ancak satarsa 15 bin liradan aşağı satmayacağını kaydetti. Muratoğlu, "Henüz aracımı yeni yaptığım için şu an satmak gibi bir düşüncem yok, ancak çok ısrar eden olursa 15 bin liranın altında vermem diye düşünüyorum ki 15 bin lira da pek fazla bir para değil ama olsun" diye konuştu.

"Türk gençliği imkan tanınırsa Avrupa'ya meydan okur"

Muratoğlu dedesinin de izin de giderek dedesinin izini sürdürdüğünü ifade ederek, "Ben bu aracı yaptığım zaman en büyük destekçim öncelikle Allah, daha sonra sağ olsunlar ailem oldu.1950 yılında torna tezgahını kendi eliyle imalat etmiş bir dedenin torunuyum. Biz Türk gençliği olarak bize imkan tanınırsa Avrupa'ya bile meydan okuruz" şeklinde konuştu.

Harçlıklarını biriktirdi, aldığı hurda parçalarla kendi otomobilini yaptı

Kaynak: İHA

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