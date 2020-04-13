Harçlığını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Elif Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na harçlığını bağışladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Elif Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na harçlığını bağışladı.

Atalay, tatilde harcamak için biriktirdiği harçlığını kampanya hesabına yatırmaları için emniyet ekiplerine teslim etti.

Atalay, "Tatilde harcamak için para biriktiriyordum. Televizyon izlerken babama harçlığımı devletimize bağışlamak istediğimi söyledim o da bu duruma çok sevindi. Babam gerekli yerlerle görüştü, paramı bağışladım." dedi.

Baba Selahattin Atalay da ise kızının yardımda bulunmasının kendilerini gururlandırdığı vurguladı.

Kaynak: AA