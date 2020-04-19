Harçlığından biriktirdiği parayla ihtiyaç sahiplerine destek oldu Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ortaokul öğrencisi okul harçlığından biriktirdiği parayla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde ortaokul öğrencisi okul harçlığından biriktirdiği parayla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Şehit Enver Şahin Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Efe Kaan Bolat, Yağlıdere Belediyesi'nin gıda yardımı kampanyasına katılmak için belediyeye başvurdu.

Bolat, harçlığından artırdığı para ile hazırlattığı gıda paketini, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için belediye görevlilerine teslim etti.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç Efe'nin duyarlı davranışının kendilerini oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Yediden yetmişe birlik beraberlik içinde olunduğunu Efe Kaan Bolat'ın bir kez daha gösterdiğini belirten İbaş, kendisine anlamlı katkısından dolayı teşekkür etti.

Bolat ise belediye öncülüğünde düzenlenen kampanyaya destekte bulunduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bolat'ın annesi Emine Bolat ise oğlunun sosyal medyada yardım kampanyasıyla ilgili haberi görmesi üzerine böyle bir karar aldığını dile getirerek, "Efe Kaan duyarlı davranış sergiledi. Harçlığından biriktirdikleri ile bu anlamlı kampanyaya destek oldu. Ailesi olarak oğlumuzla gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA