Harcamayanların parasını biriktiriyor
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Harcamayanların parasını biriktiriyor

Harcamayanların parasını biriktiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta antikacı Cahit Altıgöz, vatandaşların harcamayıp sakladığı eski paraları biriktiriyor.

Kahramanmaraş'ta antikacı Cahit Altıgöz, vatandaşların harcamayıp sakladığı eski paraları biriktiriyor. İş yerinde 1 tona yakın banknot ve madeni parayı çuvallarda muhafaza eden Altıgöz, "Bu paraların maddi değeri yok ama yaşanmış manevi bir değeri var" dedi.

Dulkadiroğlu İlçesi Demirciler Çarşısında iş yeri bulunan Cahit Altıgöz, ortaokul döneminde kömürlü ütü ile başladığı antikacılık tutkusunu mesleğe dönüştürdü. Geçmişte çeşitli zamanlarda kullanılan yüzlerce antikanın sahibi olan

Altıgöz, manevi değeri yüksek antikaları da saklayarak gelecek nesillere aktarmak istiyor.

İş yerinde 1 tona yakın eski banknot ve madeni parayı çuvallarda muhafaza ettiğini söyleyen Altıgöz, "Elimizdeki paralar, insanların biriktirdikleri paraları yokluk zamanlarında varlıktan darlığa ayırdıkları paralar. İnsanlar bu paraları harcayamamış. Bir kenara koymuşlar kimi torununa kimi de evladına vermiş. Bu şekilde yıllardır katlanmış gelmiş paralar. Bir buçuk ay önceydi ve uzun süre hasta yatan teyzemiz yattığı döşeğinin bir bölümüne içerisine para biriktirmiş. Uzun süre sonra biriktirdiği çok miktarda yaklaşık 8-10 yıllık paralar çıkmış. Ama paraların birçoğu kullanımdan kalkmış. Çocukları bizlere getirdi deste ile. Bizde de para etmiyor, para etmediğini duyunca hayal kırıklığı yaşadılar. Keşke o dönemde paylaşılsaydı ya da altın gibi bir yatırım aracına dönüştürülseydi. Binlerce toplanılan paralar var. Hepsini taşıyamadık ve 1 tonun üzerinde paramız var. Bu paraları sadece sembolik olarak ve fuarlarda sergiliyoruz. Hatıra olarak çocuklara hediye ediyoruz. Bu desteler şu anda hiç para etmiyor" dedi.

Paraların maddi değerinin olmadığını ancak her birinin manevi değerini olduğunu söyleyen Altıgöz, "Bizim bir amacımız var bu paraların eritilmesine, yok olmasına ve hurdaya ayrılmasına kıyamadık. Bu nedenle topladık. Çünkü bu paraların darphanede bir bedeli var. Bu paraların hepsi Kahramanmaraş'tan bizlere geldi. El değmiş bu paralara. Kimi bir şeker almış, kimi bir odun almış, kimi de alet ve edavat almış. Maddi değer yok ama yaşanmış bir manevi değeri var" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Harcamayanların parasını biriktiriyor
Harcamayanların parasını biriktiriyor
Harcamayanların parasını biriktiriyor
Harcamayanların parasını biriktiriyor
Harcamayanların parasını biriktiriyor
Harcamayanların parasını biriktiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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