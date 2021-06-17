Harç makinesi pervanesine kapılan işçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Harç makinesi pervanesine kapılan işçi öldü

Harç makinesi pervanesine kapılan işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da işçi Nesih Cengiz (29), harç makinesi kazanını temizlerken pervanelere kapılarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da işçi Nesih Cengiz (29), harç makinesi kazanını temizlerken pervanelere kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Briket atölyesinde çalışan Nesih Cengiz, çalışan harç makinesi kazanını temizlemek istedi. Bir anda makinenin pervanelerine kapılan Cengiz, kazanın içerisine düşerek sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, harç makinesini durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontolde Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz'in cansız bedeni, harç makinesinin içinden çıkartılarak Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Tuğrul Tülek Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Aytaç Kara Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Harç makinesi pervanesine kapılan işçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:11:57. #1.15#

title