Harç makinesi pervanesine kapılan işçi öldü

DİYARBAKIR'da işçi Nesih Cengiz (29), harç makinesi kazanını temizlerken pervanelere kapılarak hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da işçi Nesih Cengiz (29), harç makinesi kazanını temizlerken pervanelere kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Briket atölyesinde çalışan Nesih Cengiz, çalışan harç makinesi kazanını temizlemek istedi. Bir anda makinenin pervanelerine kapılan Cengiz, kazanın içerisine düşerek sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, harç makinesini durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontolde Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz'in cansız bedeni, harç makinesinin içinden çıkartılarak Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek