Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında
Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı. Çetinkaya'nın Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) gözaltında tutulduğu bildirildi.
Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı. Çetinkaya'nın Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) gözaltında tutulduğu bildirildi.
Ankara'da Güvenpark'ta düzenlenmesi planlanan "Adalet Yürüyüşü"nün organizatörlerinden Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen 66 kişi, 19 Ocak'ta Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle