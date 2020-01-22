Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında
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Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında

Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı. Çetinkaya'nın Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) gözaltında tutulduğu bildirildi.

22.01.2020 18:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:03
Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında

Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan 'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı. Çetinkaya'nın 'nde (TEM) gözaltında tutulduğu bildirildi.


Ankara'da Güvenpark'ta düzenlenmesi planlanan "Adalet Yürüyüşü"nün organizatörlerinden Melek Çetinkaya ve yürüyüşe katılmak isteyen 66 kişi, 19 Ocak'ta Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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