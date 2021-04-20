Harbiye Şelalesi'nde rehabilitasyon çalışmaları başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Harbiye Şelalesi'nde rehabilitasyon çalışmaları başlıyor

Harbiye Şelalesi'nde rehabilitasyon çalışmaları başlıyor
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Defne ilçesindeki önemli mesire alanları arasında yer alan Harbiye Şelalesi'nde rehabilitasyon çalışmaları başlıyor.

Hatay'ın Defne ilçesindeki önemli mesire alanları arasında yer alan Harbiye Şelalesi'nde rehabilitasyon çalışmaları başlıyor.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede rehabilitasyon çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Defne ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Çelik, Harbiye Şelalesi'nde inceleme yaptı.

Hatay'ın çok önemli doğal güzelliklerinden birisinin de Harbiye Şelalesi olduğunu söyleyen Çelik, "Bölgesinin hak ettiği görüntüye kavuşması için rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz. Harbiyeli, Hataylı hemşirelerimize bu müjdeyi veriyoruz."dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar
Bomba itiraf bir çeteyi çökertti! Masaja diye gidip 100 TL'ye fuhuş yapmışlar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den '128 milyar buharlaştı' iddialarına yanıt
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt
Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma
Adalar'dan Hatay'a gönderilen 99 atın kaybolduğu iddiasına çifte soruşturma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Bülent Uygun Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Harbiye Şelalesi'nde rehabilitasyon çalışmaları başlıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:07:09. #1.15#

title