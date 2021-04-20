Harbiye Şelalesi'nde rehabilitasyon çalışmaları başlıyor

Hatay'ın Defne ilçesindeki önemli mesire alanları arasında yer alan Harbiye Şelalesi'nde rehabilitasyon çalışmaları başlıyor.

Hatay'ın Defne ilçesindeki önemli mesire alanları arasında yer alan Harbiye Şelalesi'nde rehabilitasyon çalışmaları başlıyor.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede rehabilitasyon çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Defne ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Çelik, Harbiye Şelalesi'nde inceleme yaptı.

Hatay'ın çok önemli doğal güzelliklerinden birisinin de Harbiye Şelalesi olduğunu söyleyen Çelik, "Bölgesinin hak ettiği görüntüye kavuşması için rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz. Harbiyeli, Hataylı hemşirelerimize bu müjdeyi veriyoruz."dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco