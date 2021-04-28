"Harbiye Nazırı Nazım Paşa" yakın tarihin önemli olaylarına ışık tutuyor
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"Harbiye Nazırı Nazım Paşa" yakın tarihin önemli olaylarına ışık tutuyor

'Harbiye Nazırı Nazım Paşa' yakın tarihin önemli olaylarına ışık tutuyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Ender Korkmaz imzalı "Harbiye Nazırı Nazım Paşa" adlı çalışma, Nazım Paşa'nın Türk tarihine etkisini geniş bir perspektiften ele alıyor.

Ender Korkmaz imzalı "Harbiye Nazırı Nazım Paşa" adlı çalışma, Nazım Paşa'nın Türk tarihine etkisini geniş bir perspektiften ele alıyor.

Selenge Yayınlarından çıkan eser, Nazım Paşa'nın 1853'te başlayan ve 1913'ün hemen başında sona eren 60 yıllık hayat tecrübesini okurla paylaşıyor.

Yakın tarihin önemli, ancak çok bilinmeyen olaylarına ışık tutan eserde, daha çok "Harbiye Nazırı" ve "Başkumandan Vekili" olduğu "1. Balkan Savaşı" ve vefatına sebep olan "Bab-ı Ali Baskını" ile anılan Nazım Paşa'nın insani, siyasi ve askeri yönleri üzerinde duruluyor.

"Şubat 1909 Hükümet Krizi", "31 Mart Vakası", "Bab-ı Ali Baskını" ve "Halaskar Zabitan Meselesi" gibi pek çok konunun etüt edildiği geniş kapsamlı çalışmada verilen bilgiler, yazarın arşiv belgeleriyle dönemin kaynaklarına dayandırılıyor.

Nazım Paşa'nın hayatını kronolojik bir bütünlükle ortaya koyan eserin tanıtım metninde şu ifadeler yer alıyor:

"Nazım Paşa'nın hayatına dair ortaya konulan bilgilerin dönemin diğer vakaları ile ilişkisinin tespit edilerek gösterilmesi, Ender Korkmaz'ın çalışmasını döneme dair yapılan diğer çalışmalar arasında öne çıkarıyor. Nazım Paşa'nın baş aktörlerinden biri olduğu 31 Mart Vakası, Halaskar Zabitan meselesi, Meclis-i Mebusan'ın kapatılması, 1. Balkan Harbi ve Bab-ı Ali Baskını gibi konular aynı zamanda Cihan Harbi'nin, akabinde Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile sonuçlanacak sürecin mukaddimesidir."

Tam adı "Harbiye Nazırı Nazım Paşa-31 Mart Vakası, Balkan Savaşı, Bab-ı Ali Baskını" olan esere "www.kitapyurdu.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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