Harbiye'den Taksim'e çıkmak isteyen gruba müdahale

Harbiye'den Taksim'e çıkmak isteyen 20 kişilik bir grup, polis tarafından gözaltına alındı.

Harbiye'den Taksim'e çıkmak isteyen 20 kişilik bir grup, polis tarafından gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ara sokaklarda toplanan bazı göstericiler Taksim Meydanı'na çıkmaya çalıştı. Harbiye'de toplanan yaklaşık 20 kişi, Divan Kavşağı'na gelerek polis noktasını geçmek istedi. Dağılmayan göstericilere polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan eylemciler, polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı