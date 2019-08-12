Harbiye'de yıldızlar geçidi

12.08.2019 09:42

Yıldızlı Geceler konserleri 15 gün boyunca İstanbul'un müzik hayatına damga vurdu. Berkay'la başlayan müzik şöleni Nil Karaibrahimgil konseriyle sona erdi. Büyük ilgi gören konser serisini toplamda 100 bine yakın seyirci izlerken, konserlerde 520 şarkı seslendirildi.

Kültür ve sanata desteğini sürdüren Turkcell, bu kapsamda müziğin gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyor. Bir klasik hale gelen Yıldızlı Geceler konserleri bu yıl da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirdi. Poll Production organizasyonuyla düzenlenen ve biletleri günler öncesinde tükenen Yıldızlı Geceler konserleri Berkay'la başladı. Konserler boyunca sırasıyla Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Volkan Konak, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Funda Arar, Buray, Serkan Kaya, MFÖ ve Nil Karaibrahimgil sahne aldı.

100 bine yakın kişi 520 şarkı dinledi

Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının sahne aldığı 15 günlük konser serisini yaklaşık 100 bin müziksever yerinde takip ederek konserlerin heyecanını yaşadı. Harbiye'ye özel repertuvarları, sahne şovları ve sürprizleriyle hazırlanarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar, toplamda 520 parça seslendirdi. Türkiye'nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserler için 380 adet robot ışık, 1570 metrekare LED ekran ve 730 metrekare podyum kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA