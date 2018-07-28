Harbiye'de Sıla Tutulması

Sila, konserin 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasına denk gelmesine "Kanlı Ay tutulması falan bizi bozamaz" dedi

'On'dan Kalan Şarkılar' konseptiyle büyük beğeni toplayan Sıla, Harbiye serisine hız kesmeden devam ediyor. Hem göze hem de kulağa hitap eden sanatçı, konserin ilk bölümünde a46 Maison model mor renkli elbiseyle sahneye çıkarken, ikinci yarıda ise siyah ve mavi karışımı Douze Studio giydi. Biletlerin günler öncesinden tükendiği gecede Harbiye tıklım tıklım doluydu

'KAVUŞTULAR SIKICI'

Sıla, her zaman olduğu gibi konseri bekâr, platonik, kavuştular, daraldılar, ayrıldılar ve parti şarkıları olmak üzere altıya ayırdı. Kavuştular kısmına sıra geldiğinde sanatçı, "Burasıdandik. Sıkıcı yani... O kadar albümden sadece bir tane şarkı bulabildik. O da, 'Merhabalar', aşırı seviyormuş gibi davranalım parçaya... Zaten, şarkının yarısını söyleyeceğiz, çünkü biz de bu bölüme çok inanmıyoruz. Tatlı, coşkulu ve sever gibi söyleyelim hep beraber, sonra hemen geçelim" diyerek espri yaptı.

HAKEMLERE FRİKİK ESPİRİSİ

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ve başta Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım ile Mete Kalkavan gibi 25 hakem de Sıla'yı dinlemeye geldi. Hakemlere hoşgeldin diyen Sıla, "Frikik verme gibi durumum olursa, ekrandan önce siz bakın istiyorum" diyerek takıldı. Hareketli parçalarda ise Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus ayağa kalkarak, Sıla'ya eşlik etti.

'KANLI AY TUTULMASI BİZİ BOZAMAZ'

Konser sırasında ise,21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması denk gelmesi üzerine Sıla da es geçmedi. Sanatçı, "Kanlı Ay tutulması falan bizi bozamaz" diyerek, sevilen şarkılarını seslendirmeye devam etti.