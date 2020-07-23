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HARBİYE AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ İLK KONSER

Cemil ÖZDEMİR/Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde şarkıcı Koray Avcı ilk konseri verdi.

HARBİYE AÇIK HAVADA SOSYAL MESAFELİ İLK KONSER
23.07.2020 23:18 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:22

Cemil ÖZDEMİR/

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasının ardından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde şarkıcı Koray Avcı ilk konseri verdi. 

Konser başlamadan önce bazı tedbirler alındı. Koltuklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri tarafından dezenfektan ile temizlendi. İzleyiciler arasındaki iki koltuk boş bırakılarak sosyal mesafe oluşturuldu. Konser alanına gelenlerin kapıda ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara görevliler tarafından maske verildi. "KİMSE KİMSEYE TEMAS ETMİYOR"Konser başlamadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Koray Avcı, "Pandemiden sonra ilk konser, heyecanlıyız. Sosyal medyadan konserler veriyorum ama dinleyici olmadan olmuyor. Koltukların biri dolu biri boş. Maske zorunlu, her yer dezenfektan dolu, kimse kimseye temas etmiyor. Yiyecek içecek de yasak. Sadece içeride değil dışarıda da çok dikkatliler. Dışarıdaki kuyrukta da herkes kuralları uyguluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok hassas. Başlangıcı ben yaptım. Normal kapasitenin yarısından az kişi var. Önceden dolsun diye sevinirdik şimdi çok kişi gelmesin istiyoruz" dedi.

"KORUNAKLI BİR ŞEKİLDE İÇERİYE ALINIYORUZ"

Konsere gelen Filiz Sevilmiş "Önlemler girişte güzel, korunaklı bir şekilde içeriye alınıyoruz. Ateşimiz ölçülüyor. Maskeler dağıtıldı. Koltuklar arasında bırakılan boşluklarda güzel. Umarım fazla kalabalık olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

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