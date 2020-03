: Haramidere Sanayi'nin Nuray Ustası, hemcinslerine örnek oluyor

07.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:29

Oto tamirciliğine 9 yıldır emek veren Nuray Yücebudak, kadınların istediğinde her işi yapabildiğini göstermenin gururunu yaşıyor.

Daha çocuk yaşta oyuncak bebekler yerine arabalarla ilgilenen Yücebudak, 10 yaşında babasının tamirhanesinde çırak olarak çalışmaya başladı.

Ergenlik döneminde moda dergilerinden çok araba dergilerine ilgi duyan Yücebudak, yurt dışından getirttiği dergilerden hatırı sayılır bir koleksiyon oluşturdu.

Çocukluğundan itibaren erkeklerin yaptığı ağır işlere merak duyması nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Yücebudak, oto tamirciliği kadar inşaat işlerine de ilgi duyuyor.

"Erkek işini kadın yapamaz diye bir ön yargı var"

Haramidere Sanayi Sitesinde oto tamirciliği iş yeri bulunan Yücebudak, AA muhabirine, babasının yanında çırak olarak mesleğe adım attığından itibaren tamircilik mesleğini çok sevdiğini belirtti.

Toplumda bazı meslekleri kadınların yapamayacağına dair ön yargılar olduğunu anlatan Yücebudak, şunları söyledi:

"Toplumumuzda 'erkek işini kadın yapamaz.' diye bir ön yargı var. Kadının da iki eli, erkeğin de iki eli var. 'Neden bu cinsiyet ayrımı yapılıyor?' diye hep sorguluyordum. Bu da beni farklı sektörlere yöneltti. Örneğin, inşaat konusunda da fena değilimdir, harç yaparım, sıva yaparım, duvar örerim. Cinsiyet ayrımı yoktur diye düşünüyorum. Babam, 14 yıl yurt dışında çalışmıştı, dönerken oto tamiriyle ilgili bütün aletleri getirmişti. İlk araba sevdası, o aletleri görünce içime düştü. 20'li yaşlarımda odamın duvarları araba resimleriyle kaplıydı. 33 yaşına kadar tezgahtarlık, sekreterlik ve pazarlama gibi alanlarında çalıştım. 2011'de oto tamirciliği sektörüne girdim. 1-2 firmada personel olarak çalıştım daha sonra 2017'nin eylül ayında kendi iş yerimi açtım."

Meslek aşkının sosyal hayatının önüne geçtiğini, zamanının büyük bir bölümünü tamirhanesinde geçirdiğini dile getiren Yücebudak, işten artan zamanlarını daha çok yeğenlerine ayırdığını söyledi.

Tamircilik kadar Gaziantep Futbol Kulübüne de gönül veren Yücebudak, tamirhanesini kırmızı siyah renklerle donattığını vurguladı.

"Müşterilerimden olumlu tepkiler alıyorum"

Erkek egemen sektörde kendini kabul ettirmenin zor olduğunu belirten Yücebudak, şunları kaydetti:

"Zaman zaman zorluklar yaşasam da genelde gerek meslektaşlarımdan gerekse müşterilerimden olumlu tepkiler alıyorum. Ağırlıklı olarak şirketlerle çalışıyorum, çok güzel destekler alıyorum. Hatta sırf kadın olduğum için araçlarını gönderen firmalarım bile var. Bazen cinsiyet ayrımı yapanlara da denk geliyorum. Bir de ücret konusunda kadın olduğum için pazarlık yapamayacağımı düşünerek fazla indirim konusunda ısrar edenler oluyor. Mesleğim gereği enteresan olaylar yaşıyorum. Mesela, müşteriler, ilk beni gördüklerinde tamirci ve işin sahibi olarak benim olacağımı tahmin edemedikleri için 'Patron nerede?' diye soruyorlar. 'Patron benim.' dediğimde yüzlerinde büyük bir şaşkınlık beliriyor. Gelenler beni daha çok muhasebeci ya da sekreter olarak düşünüyor. Daha geçenlerde işe aldığım bir çalışanımız ilk gediğinde bana, 'Patron nerede?' diye sordu."

Nuray Yücebudak, farklı bir sektörde kadınlara örnek olmanın gururunu yaşadığına vurgu yaparak, "Kadınlara örnek olduğum için çok güzel tepkiler alıyorum, tebrik telefonları alıyorum. Benden etkilenip cesaretlenen kadınları görmekten gerçekten gurur duyuyorum. Onların yüreğine dokunabilmek benim için çok büyük mutluluk. Kadınlar, içlerindeki o cesareti çıkarsınlar, neye yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar, her kadın güçlüdür, her kadın kuvvetlidir. Bir kadın çocuk doğurmak gibi zor bir işi yapıyorsa tamircilikten inşaata kadar her şeyi yapabilir." dedi.

Kaynak: AA

