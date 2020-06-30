Haramidere'nin ıslahı için çalışmalar başladı
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Haramidere'nin ıslahı için çalışmalar başladı

Yoğun yağmur yağışlarının ardından sık sık taşan ve sellere neden olan, Esenyurt'un kanayan yarası Haramidere'nin ıslah çalışmaları başlıyor.

Haramidere'nin ıslahı için çalışmalar başladı
30.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:42

Dün ölçüm ve planlama çalışmaları tamamlanan deredeki ıslah çalışması için şantiye kurulmaya başlandı. İSKİ ve Esenyurt Belediyesi işbirliği ile oluşturulan projeyle, sel baskınlarına neden olan dere, sorun olmaktan kurtarılacak.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Haramidere'de ölçüm planlama çalışmalarını dün tamamlamıştı. Haramidere ve çevresinde genişlik ve derinlik ölçümlerini yapan ekipler, ıslah çalışmaları için rapor hazırladı. Vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaları hızlı bir şekilde sürdüren ekipler, ölçümler doğrultusunda, hazırlanan projeyi uygulamaya geçirecek.

ATIK SU VE YAĞMUR SUYU HATLARI BİRBİRİNDEN AYRILIYOR

Bu kapsamda ıslah edilecek dereyle ilgili proje çalışmaları tamamlandı. Derenin kenarına ıslah için şantiye kurulmaya başlandı. Islah çalışmalarında kullanılacak makineler ve atık su hatlarının çekileceği borular alana getirildi. 31 Mart 2021'de tamamlanacak olan ve ortalama 66 milyon lira bütçe ayrılan projede, dereden geçen atık su ve yağmur suyu hatları da ayrılacak.

"ÇALIŞMALAR 31 MART'TA TAMAMLANACAK"

Islah çalışmaları için 66 milyon lira bütçe ayrıldığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Yolcu, "İSKİ tarafından 3 bin 500 metrelik bir hatta dere ıslah çalışması yapılacak. Bu hattın, Akevler kısmında 2 bin 400 kilometrelik bir hat, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi kısmında, 2 bin 600 kilometrelik bir kolektör hat kısmı olacak. Kolektör hatlarında atık su hatları, derede ise yağmur suyu hatları toplanacak. Derenin çapı, 3.25 genişliyordu ama yeni ıslah projesinde 1 metrekarelik bir çap 65 metrekareye denk geliyor, yani hem çap hem de kolektörler genişleyecek" dedi. Yolcu, yarın sabah itibariyle başlayacak olan çalışmaların, 31 Mart'ta tamamlanacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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