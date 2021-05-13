Haramidere metrobüs durağında hareketlilik -2

Soner HASIRCIOĞLU HARAMİDERE metrobüs durağında hareketli anlar yaşanıyor.

Soner HASIRCIOĞLU HARAMİDERE metrobüs durağında hareketli anlar yaşanıyor. İddiaya göre metrobüs içinde bulunan Ali K. isimli bir kişi elindeki kesici aletle kendisine zarar vermeye başladı. Metrobüs şoförü aracı Haramidere durağında durdurdu. Durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Metrobüste bulunan yolcular araçtan indi. Polis ekipleri Ali K.'yı aracın içinde çıkardı. Ali K. gözaltına alındı. Olayda ilk bilgilere göre yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı