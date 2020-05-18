Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi
Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi.
18.05.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:13
Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi
İSTANBUL - Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman yan yolda trafik oluştuğu gözlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA