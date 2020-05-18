Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi.

Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi İSTANBUL - Haramidere E-5 yanyolda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman yan yolda trafik oluştuğu gözlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Kaynak: İHA