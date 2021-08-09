Haramidere E-5'te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haramidere E-5'te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Haramidere E-5'te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi Takla atan araçtaki kadın sürücü ve eşi yaralandı E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Haramidere E-5'te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi

Takla atan araçtaki kadın sürücü ve eşi yaralandı

İSTANBUL - E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla atan araç yoldan geçen bir araca da çarptı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken vatandaşlar üst geçitten adeta tribün kurup olan biteni izledi.

Kaza, saat 10.45 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 NL 1675 plakalı Gül Pekmez yönetimdeki araç, iddiaya göre kontrolden çıktıktan sonra önce aydınlatma direğine çarpıp takla atarken bir araca daha hasar verdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşup itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta bulunan Gül Pekmez ve eşi Sıdık Pekmez'e ilk müdahaleyi yaptı ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Pekmez çiftinin ilk belirlemelere göre durumumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Beylikdüzü istikametinde trafik bir süre durdu.

Yaşanan kaza anını anlatan bir vatandaş, " Yanyola doğru geçtim ben hanımefendi direksiyonda biraz hızlı olduğunu gördüm bu direğe çarptı takla attı. Sol şeritten geçen araca vurdu" dedi.

Vatandaş üst geçitte tribün oluşturdu

Yaşanan kaza sonrası yol ortasında yaralı halde Pekmez çifti yardım bekledi. Yardımına sağlık ekipleri, itfaiye ve vatandaş yetişti. Bu sırada Metrobüs üst geçidinde ise vatandaşların resmen tribün oluşturup olan biteni izlemesi dikkat çekti.

Haramidere E-5'te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi
Haramidere E-5'te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi
Haramidere E-5'te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi
Haramidere E-5'te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Delice

Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoförün mesai arkadaşından paylaşım: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Bariyerlere çarpan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Hulusi Akar Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Burcu Biricik Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haramidere E-5'te araç takla attı, vatandaşlar üst geçitte tribün kurup izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:47:09. #1.14#

title