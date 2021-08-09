Haramidere E-5'te araç takla attı: 2 yaralı
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Haramidere E-5'te araç takla attı: 2 yaralı

Haramidere E-5'te araç takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

5 Karayolu Haramidere mevkiinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla atan araç yoldan geçen bir araca da çarptı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken vatandaşlar üst geçitten adeta tribün kurup olan biteni izledi.

Kaza, saat 10.45 sıralarında E-5 karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 NL 1675 plakalı Gül Pekmez yönetimdeki araç, iddiaya göre, kontrolden çıktıktan sonra önce aydınlatma direğine çarpıp takla atarken bir araca daha hasar verdi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşup itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta bulunan Gül Pekmez ve eşi Sıdık Pekmez'e ilk müdahaleyi yaptı ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Pekmez çiftinin ilk belirlemelere göre durumumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Beylikdüzü istikametinde trafik bir süre durdu.

Yaşanan kaza anını anlatan bir vatandaş, "Yanyola doğru geçtim ben hanımefendi bu direğe çarptı takla attı. Sol şeritten geçen araca vurdu" dedi.

VATANDAŞ ÜST GEÇİTTE TRİBÜN OLUŞTURDU

Yaşanan kaza sonrası yol ortasında yaralı halde Pekmez çifti yardım bekledi. Yardımına sağlık ekipleri, itfaiye ve vatandaş yetişti. Bu sırada Metrobüs üst geçidinde ise vatandaşların resmen tribün oluşturup olan biteni izlemesi dikkat çekti.

(Murat Delice/İHA)

Haramidere E-5'te araç takla attı: 2 yaralı
Haramidere E-5'te araç takla attı: 2 yaralı
Haramidere E-5'te araç takla attı: 2 yaralı
Haramidere E-5'te araç takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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