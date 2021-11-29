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Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı

Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu istikametine gitmekte olan iki metrobüs, Haramidere durağında çarpıştı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu istikametine gitmekte olan iki metrobüs, Haramidere durağında çarpıştı.

Zincirlikuyu yönüne seyreden metrobüs, Haramidere durağında yolcu indiren öndeki metrobüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle arkadaki metrobüsün ön camları, öndeki aracın ise arka camları kırıldı.

Kazada yaralanan olmazken metrobüs durağında bir süre yoğunluk oluştu.

Kaza yapan araçlar yoldan çekildikten sonra hattaki yoğunluk normale döndü.

Haramidere durağında iki metrobüs çarpıştı

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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