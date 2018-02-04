Haramidere'deki Metrobüs Kazası Kamerada
AFRİN HAREKATI'NDA 16. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Haramidere'deki Metrobüs Kazası Kamerada

Ozan URAL / İSTANBUL DHAHaramidere Metrobüs durağında sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs aracı, durakta bekleyen metrobüs aracına çarptı.

Haramidere'deki Metrobüs Kazası Kamerada

Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Haramidere Metrobüs durağında sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs aracı, durakta bekleyen metrobüs aracına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, metrobüs aracının, duramayarak durakta bekleyen metrobüs aracına çarptığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

Güvenlik kamera görüntüler,

-Hareket halindeki metrobüs aracının duraktaki araca çarpma anı

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et