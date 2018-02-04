Haramidere'deki Metrobüs Kazası Kamerada
Ozan URAL / İSTANBUL DHAHaramidere Metrobüs durağında sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs aracı, durakta bekleyen metrobüs aracına çarptı.
Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Haramidere Metrobüs durağında sürücüsünün kontrolünden çıkan metrobüs aracı, durakta bekleyen metrobüs aracına çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, metrobüs aracının, duramayarak durakta bekleyen metrobüs aracına çarptığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüler,
-Hareket halindeki metrobüs aracının duraktaki araca çarpma anı