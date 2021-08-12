Haramidere'deki kötü koku çevredekileri rahatsız ediyor

Esenyurt Haramidere'de kirlilikten kaynaklanan kötü koku, çevredeki vatandaşları rahatsız ediyor.

Esenyurt Haramidere'de kirlilikten kaynaklanan kötü koku, çevredeki vatandaşları rahatsız ediyor.

Siyah renge bürünen derenin suyu, çevreye kötü koku yayıyor. Muhitte oturan vatandaşların şikayetleri artarken soruna çözüm bulunmasını istiyorlar.

Vatandaşlardan Halil Develi, derenin mevcut halinden memnun olmadığını, kokunun evlerine kadar ulaştığını belirterek, "Yakınlarda oturuyorum. Sinekten, kokudan duramıyoruz, sıcak havada pencerelerimizi açamıyoruz. Lütfen, yetkililerden yardım istiyoruz. Parka geliyoruz, oturup piknik yapmak, çay içmek istiyoruz, maalesef koku nedeniyle gelemiyoruz, çocuklarımızı getiremiyoruz. Uzak yerlere gitmek istiyoruz, arabamız yok. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Esra Esen de Esenyurt'ta oturduğunu dile getirerek, derenin yanındaki parka, ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapmaya geldiklerini ve kokudan rahatsız olduklarını söyledi.

Harun Çelik ise arkadaşlarını, ailesini davet etmeye çekindiğini anlatarak, "Burada burnunuzu kapatarak geçmek zorundasınız. Burada park var ama çok işlevsel değil. Çünkü burada oturup arkadaşınızla vakit geçiremiyorsunuz. Koku var. Bunun çözümü yok mu? Gerçekten anlamış değilim. Çok keskin bir koku var burada. Bu durumdan hiç hoşnut değiliz. Yaşam standardımızı etkiliyor. Arkadaşımızı, ailemizi, dostumuzu gönül rahatlığıyla buraya davet edemiyoruz. Akşamları burada hava almak için yürüyüş de yapamıyoruz kokudan dolayı. Yetkililer, bu konuya çare bulursa çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız