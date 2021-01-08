Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu

Serdar ALTINTEPE/ BEYLİKDÜZÜ Haramidere D-100 Karayolu Avcılar istikametinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. TIR kaldırılma çalışması sırasında 3 şerit tamamen kapandı. Sürücüler uzun süre kontak kapatarak TIR'ın kaldırılmasını bekledi. Kaza saat 09.00 sıralarında Haramidere D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Şerafettin Yolcu'nun kontrolündeki 34 CSM 977 TIR, henüz bilinmeyen bir sebepten sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Şerafettin Yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken TIR'ın içinde olan 15 yaşındaki oğlu da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. TIR kazası sebebiyle 2 şerit tamamen kapanırken, D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. TIR'ın kaldırılması çalışmalarındaysa 3 şerit de tamamen trafiğe kapatıldı. Çalışmalar boyunca D-100 Karayolu'ndaki sürücüler kontak kapatarak TIR'ın kaldırılmasını bekledi. Yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü. Kaza yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı