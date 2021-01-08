Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu

08.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:24
Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu

Serdar ALTINTEPE / BEYLİKDÜZÜ Haramidere D-100 Karayolu Avcılar istikametinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR metrobüs bariyerlerine çarparak durdu.

Serdar ALTINTEPE/ BEYLİKDÜZÜ Haramidere D-100 Karayolu Avcılar istikametinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. TIR kaldırılma çalışması sırasında 3 şerit tamamen kapandı. Sürücüler uzun süre kontak kapatarak TIR'ın kaldırılmasını bekledi. Kaza saat 09.00 sıralarında Haramidere D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Şerafettin Yolcu'nun kontrolündeki 34 CSM 977 TIR, henüz bilinmeyen bir sebepten sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Şerafettin Yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken TIR'ın içinde olan 15 yaşındaki oğlu da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. TIR kazası sebebiyle 2 şerit tamamen kapanırken, D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. TIR'ın kaldırılması çalışmalarındaysa 3 şerit de tamamen trafiğe kapatıldı. Çalışmalar boyunca D-100 Karayolu'ndaki sürücüler kontak kapatarak TIR'ın kaldırılmasını bekledi. Yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü. Kaza yeri ve oluşan trafik havadan da görüntülendi.

(Fotoğraf) 


Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu
Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu
Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu
Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu
Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu
Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu
Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Seda Sayan Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haramidere'de TIR bariyerlere çarptı; trafik oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 11:24:22. #1.14#
title