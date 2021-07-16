Haramidere'de metrobüs, yola atlayan yayaya çarptı
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Haramidere'de metrobüs, yola atlayan yayaya çarptı

Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüs, telleri aşarak yola atlayan kişiye çarptı.

Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüs, telleri aşarak yola atlayan kişiye çarptı.

Alınan bilgiye göre Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine doğru seyir halinde olan metrobüs, telleri aşarak metrobüs yoluna atlayan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüsteki bir yolcu da yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haramidere'de metrobüs, yola atlayan yayaya çarptı
Haramidere'de metrobüs, yola atlayan yayaya çarptı
Haramidere'de metrobüs, yola atlayan yayaya çarptı
Haramidere'de metrobüs, yola atlayan yayaya çarptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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