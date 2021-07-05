Haramidere'de atık sular nedeniyle oluşan kirlilik sürüyor
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Haramidere'de atık sular nedeniyle oluşan kirlilik sürüyor

Haramidere'de atık sular nedeniyle oluşan kirlilik sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'de kısmen iyileşme olsa da kirlilik görülmeye devam ediyor.

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'de kısmen iyileşme olsa da kirlilik görülmeye devam ediyor.

Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derenin kenarındaki bir kanaldan siyah renkte su aktığı ve çevreye kötü kokular yaymayı sürdürdüğü görüldü.

Birçok fabrikanın bulunduğu bölgede yer alan derede kısmen düzelme gözlemlense de iyileşmenin yeterli olmadığını belirten vatandaşlar, kötü koku ve kirlilik nedeniyle deredeki durumun ıslah edilmesine yönelik taleplerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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