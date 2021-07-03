Haramidere'de atık sular nedeniyle kötü koku oluştu

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'nin rengi zaman zaman değişirken, bazı noktalarda ise kirlilik gözlendi.

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'nin rengi zaman zaman değişirken, bazı noktalarda ise kirlilik gözlendi.

Çevredeki atık sular nedeniyle zaman zaman farklı renklerde akan derenin kenarında bulunan bir kanaldan siyah renkte su aktığı görüldü.

Haramidere'nin kirli ve farklı renklerde akması nedeniyle çevredeki vatandaşların şikayetleri de artarken, kötü koku da oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel