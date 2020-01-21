Haraç vermeyenlere işkence eden suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı

21.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 00:46

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, ikinci el kıyafetlerin satıldığı pazarda tezgah açanlardan zorla para topladıkları, işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları iddiası ile gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu İskitler semtinde haftada 3 gün kurulan ikinci el giyim ve kıyafet pazarında tezgah açmak isteyen kişilerden haraç toplandığı belirlenmiş, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgah için haraç vermeyen kişilerin, kahvehanenin alt katındaki özel bölümde sopalarla dövüldükleri ve saçlarının kesildiği tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yaklaşık 8 ay süren soruşturma sonunda, kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlenmişti.

8 zanlı gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA