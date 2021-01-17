Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

17.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:40
Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisine haraç vermeyen restoran işletmecisi Erol Güvenç'i bacağından bıçakla yaraladığı ileri sürülen Serdar S., gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kendisine haraç vermeyen restoran işletmecisi Erol Güvenç'i bacağından bıçakla yaraladığı ileri sürülen Serdar S., gözaltına alındı. Ayrıca, Güvenç'in geçen haziran ayında Serdar S.'den şikayetçi olduğu ancak şikayetini geri çektiği, şüphelinin buna rağmen gözaltına alınırken polise mukavemetten dolayı tutuklandığı, bir süre cezaevinde kadıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Yeşilova Semtinde restoran işleten evli ve 2 çocuk babası Erol Güvenç, Serdar S.'nin yıllardır kendisinden para istediğini, vermediği zaman da beraberine bazı kişiler ile iş yerine gelip, çalışanlarına saldırdığını öne sürüp, polise şikayetçi oldu. Güvenç'in bacağından bıçaklandığı an, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, Erol Güvenç ile Serdar S.'nin bir süre konuştuğu, ardından Serdar S.'nin elindeki bıçağı Güvenç'in bacağına saplaması, yan taraftaki Güvenç'e ait şarküteriye girip, Eray Güvenç'e saldırması görülüyor.

Güvenç'in şikayeti üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdar S.'yi gözaltına aldı. Serdar S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.Öte yandan, restoran sahibi Erol Güvenç'in, geçen haziran ayında Serdar S.'den şikayetçi olduğu ancak kısa süre sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Güvenç'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekiplerine mukavemet gösteren Serdar S.'nin, bu sebeple sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Haraç alamadığı restoran sahibini bıçakladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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