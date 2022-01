HARABEYE DÖNEN TARİHİ YAPI MADDE BAĞIMLILARINA KALDI

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - BEYOĞLU'nda Osmanlı Dönemi yapılarından olduğu belirtilen tarihi hamam harabeye döndü. Evsizler ve madde bağımlılarının mesken edindiği tarihi yapının, bir an önce restore edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, "Yapı şu an perişan vaziyette. Bu yapının bir an önce ele alınıp ilgili Anıtlar Kurulu'nda kabul edilecek projelerle kurtarılması gerekiyor" dedi.

Beyoğlu Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta bulunan hamam harabeye döndü. İmalat-ı Harbiye Binasının içinde yer alan hamam kalıntısının içi şu an çöpler, çalı ve otlarla dolu. Tarihi hamamı evsizler ve madde bağımlıları da mesken edindi.

"YAPI PERİŞAN VAZİYETTE"

İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, "Bu yapı 18. yüzyıla ait bir Türk yapısı. Çünkü yapının taş ve tuğla tekniği yapının 18. yüzyıla ait olduğunu gösteriyor. Bu yapı Osmanlı Dönemine ait İmalat-ı Harbiye binası. Bu yapı oldukça teşkilatlı bir yapı. Şu an baktığımızda yapıda hamam ve Osmanlı sarnıçlarının olduğunu görüyoruz. Beyoğlu'nda Tophane'nin eteklerine yapılmış olan bu yapı Osmanlı ordusunun o dönemki ihtiyaçlarını temsil eden bir tesisti. Ancak şu an gördüğünüz gibi bu yapı perişan vaziyette. Bu yapının mülkiyeti kamuya ait olması lazım. Yetkililer bu yapıyla pek ilgilenmemişler. Yapının üstünde incir ağacı çıkmış. İncir ağacı bir yapıya topun ve tüfeğin yapamadığını yapar" dedi.

"KAMU OLARAK BU ESERİ RESTORE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Tarihi yapının bir an önce restore edilmesi gerektiği belirten Doç. Dr. Özgümüş, "Bu yapının bir an önce ele alınıp ilgili Anıtlar Kurulu'nda kabul edilecek, projelerle kurtarılması gerekiyor. Ancak ilk olarak bu yapıyı otlardan temizlenmesi lazım. Burası bir tesisin içinde bulunan bir hamam. Bu yapı şu an çok kötü vaziyette. Maalesef tarihi eserlerimizin birçoğu böyle. Kamu olarak bu eseri restore etmek zorundayız. Bu şekilde birçok anıt var. Bu yapıda onlardan bir tanesi. Hatta bu yapı şu an tinercilerin mekanı olmuş durunda" diye konuştu.