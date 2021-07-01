Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin - Haberler | Güncel

Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi Kemal Sunal'ın ünlü Salako filminde kullanılan İnceğiz Mağarası'ndaki evlerin çöplük içindeki hali ziyaretçilerin tepkisine yol açtı Çatalca'da bulunan İnceğiz Mağaraları, bakımsızlıktan ziyaret edilemeyecek hale geldi.

Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi

Kemal Sunal'ın ünlü Salako filminde kullanılan İnceğiz Mağarası'ndaki evlerin çöplük içindeki hali ziyaretçilerin tepkisine yol açtı

İSTANBUL - Çatalca'da bulunan İnceğiz Mağaraları, bakımsızlıktan ziyaret edilemeyecek hale geldi. Etraftaki çöplerin yaydığı koku ve mağaraların duvarlarına sprey boya ile yazılan yazılar ziyaretçilerin tepkisine yol açarken, mağaranın son hali ise drone ile görüntülendi.

Tarihi M.Ö 5500'lü yıllara dayanan İnceğiz Mağaraları doğal yollarla şekil alan kaya kovuklarından oluşuyor. Daha sonraki yıllarda insanların farklı amaçlarla kullanmak için mağaraları oydukları gözlemlenebiliyor. Kemal Sunal'ın ünlü 'Salako' filmi ile de tanınan ve tarihi İnceğiz Mağaraları bakımsızlıktan ziyaret edilemeyecek hale geldi. Her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlayan İnceğiz Mağaraları çöp yığınlarının ve duvar boyalarının harabeye dönüştürmesi ziyaretlerin tepkisine yol açtı.

"15-20 sene sonra buraya çöpten girilmez"

Silivri'den Çatalca'ya mağaraları ziyarete geldiğini söyleyen Coşkun Gün, "Silivri'den burayı ziyarete geldim. Bakın her tarafa yazılar yazmışlar, adam geldiği yerin ismini yazmış. Bakın her taraf pislik içinde belediye bir tane çöp kutusu koymamış, buraya gelenler de yemişler içmişler çöplerini buraya bırakmış gitmişler. Kimse çöpümü alayım yanım da götüreyim çöpe atayım dememiş. Hiç saygı yok ne tarihe ne de doğaya. Yazık yani 15-20 sene sonra burayı ziyaret etmeyi bırakın buraya çöpten girilmez. Çok yazık" şeklinde konuştu.

"Çatalca'nın mirası göz ardı edilmiş"

Mağaraların tinercilere mesken olduğunu söyleyen Doğukan Toprak ise, "Çatalca'ya gezmeye geldik. Geldiğimizde piknik yaparız, gezeriz diye düşünmüştük. Ama geldiğimizde mağaraların üzerine sürekli yazı yazıldığını gördük. Yerler hep çöp içinde, alkol ve tiner şişeleri bulduk. Sürekli tahribata uğramış, Çatalca'nın mirası göz ardı edilmiş. Belediye buraya çöp konteyneri bile koymamış. Çatalca'nın mirasına göz kulak olunması gerekiyor" dedi.

"Büyüklerimiz bize iyi örnek olmuyor"

Ailesi ile İnceğiz Mağaraları'nı gezmeye gelen 6 yaşındaki küçük Efe büyüklere sitem ederek, "Büyüklerimiz bize hiç iyi örnek olmuyor. İyi örnek olsa buralardaki yazılar, böyle tarihi yerler hiç kirli olmazdı. Eğer böyle yaparlarsa her yer böyle çöplük olmaya devam edecek" diye konuştu.

(YÇŞ- MB-RU

Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi
Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi
Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi
Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ece Çeşmioğlu Haluk Bilginer
Spor Cristiano Erol Bulut Burak Elmas Emre Kocadağ Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Harabeye dönen İnceğiz Mağarası havadan drone ile görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 10:58:56. #1.14#

title