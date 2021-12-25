Harabeye dönen 400 yıllık han, müzeye dönüştürülecek

GAZİANTEP'in bilinen en eski hanlarından olan ve bakımsızlıktan harabeye dönen 400 yıllık Sabun Hanı, restore edilerek müzeye dönüştürülecek.

Tişlaki Mahallesi'nde bulunan ve 1600'lü yıllarda yapıldığı belirtilen ancak aradan geçen zamanda bakımsızlıktan harabeye dönen Sabun Hanı'nın aslına dönmesi için 9 ay önce restorasyonuna karar verildi. Kararın ardından tarihi handa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Büro (KUDEB) ekiplerince restorasyon çalışmalarına başlandı. 3 katlı olan ancak zaman içinde yıkılarak, tek katı ayakta kalabilen hanın restorasyonunun 3 ayda tamamlaması planlanıyor.