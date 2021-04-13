Harabeden uyuşturucu fışkırdı
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Harabeden uyuşturucu fışkırdı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Harabeden uyuşturucu fışkırdı Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde dedektör köpekle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda harabeden adeta uyuşturucu fışkırdı.

Harabeden uyuşturucu fışkırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde dedektör köpekle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda harabeden adeta uyuşturucu fışkırdı. Harabelik alana düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve bulundukları yerin çevresindeki harabelik alanda narkotik dedektör köpeği 'Larissa' ile arama yapıldı. Aramalarda çöplerin, toprağın altına ve çoraplara gizlenmiş 210 fişek uyuşturucu bonzai, 102 gram eroin, 50 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan renkli tokalar, beyaz eldivenler, 2 adet defter ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Ç.Z. ve G.T. isimli şahıslar yakalanırken, firari E.Y. nin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Harabeden uyuşturucu fışkırdı
Harabeden uyuşturucu fışkırdı
Harabeden uyuşturucu fışkırdı
Harabeden uyuşturucu fışkırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:40:15. #1.14#
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