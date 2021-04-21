Harabeden çorap çorap bonzai çıktı: Biri çocuk 5 kişi yakalandı
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Harabeden çorap çorap bonzai çıktı: Biri çocuk 5 kişi yakalandı

Harabeden çorap çorap bonzai çıktı: Biri çocuk 5 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri çocuk olmak üzere 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri çocuk olmak üzere 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince İlçede bulunan Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda tespit edilen 5 şahsın üzerinde ve oturdukları yerin çevresinde yapılan aramada, 120 fişek bonzai, 3 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 45 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan H.B., E.B., Ö.A. ve Ş.Ç. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatılırken, yaşı küçük A.P. ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Harabeden çorap çorap bonzai çıktı: Biri çocuk 5 kişi yakalandı
Harabeden çorap çorap bonzai çıktı: Biri çocuk 5 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisler zehir tacirlerinin banyo giderine döktüğü uyuşturucuyu elektrikli süpürge ile çekti
Polisler zehir tacirlerinin banyo giderine döktüğü uyuşturucuyu elektrikli süpürge ile çekti
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