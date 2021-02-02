Harabe evde yaşayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Harabe evde yaşayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi

02.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:25
Harabe evde yaşayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi

ORDU'da derme çatma harabe evde tek başına yaşayan H.S. (70), büyükşehir belediyesince huzurevine yerleştirildi.

ORDU'da derme çatma harabe evde tek başına yaşayan H.S. (70), büyükşehir belediyesince huzurevine yerleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, barınma ihtiyacı olan vatandaşların tespitine yönelik bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşım üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde harabe evde tek başına yaşayan yaşlı birisinin olduğu ve yardıma ihtiyacı olduğu yönünde mesaj gönderdi. Mesaj üzerine Başkan Güler, Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı ekiplerine bu kişinin tespit edilmesine yönelik çalışma yapılması talimatı verdi. Bölgeye giden ekipler, derme çatma bir şekilde inşa edilen, bazı pencere camlarının olmadığı evde yalnız yaşayan H.S.'ye ulaştı. Ekipler tarafından sağlık kontrolleri yapılan H.S., daha sonra Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'ne yerleştirildi.

'YAŞAMINI DAHA İYİ BİR ORTAMDA SÜRDÜRECEK'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edeceklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in öncesinde bize verdiği talimat doğrultusunda ekiplerimiz evi olmayan kimsesiz vatandaşlarımızı tespit etmeye başlamıştı. Yapılan incelemeler sonrası Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki kimsesiz vatandaşımız zor şartlarda harabe bir evde yaşamını sürdürdüğünü gördük. Bunun üzerine kayıtsız kalmayarak onun daha iyi imkanlarda yaşamını sürdürmesi için gerekli sağlık kontrollerinden sonra huzurevine yerleştirdik. Vatandaşımız artık yaşamını daha iyi bir ortamda sürdürecek" dedi.


Harabe evde yaşayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Yıldız Tilbe Jason Statham
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Cengiz Marcel Tisserand
Tüm Haberler Sel İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Harabe evde yaşayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:39:45. #1.16#
title