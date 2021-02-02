Harabe evde yaşayan yaşlı adam huzurevine yerleştirildi

ORDU'da derme çatma harabe evde tek başına yaşayan H.S. (70), büyükşehir belediyesince huzurevine yerleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, barınma ihtiyacı olan vatandaşların tespitine yönelik bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşım üzerine bir sosyal medya kullanıcısı, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde harabe evde tek başına yaşayan yaşlı birisinin olduğu ve yardıma ihtiyacı olduğu yönünde mesaj gönderdi. Mesaj üzerine Başkan Güler, Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı ekiplerine bu kişinin tespit edilmesine yönelik çalışma yapılması talimatı verdi. Bölgeye giden ekipler, derme çatma bir şekilde inşa edilen, bazı pencere camlarının olmadığı evde yalnız yaşayan H.S.'ye ulaştı. Ekipler tarafından sağlık kontrolleri yapılan H.S., daha sonra Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'ne yerleştirildi.

'YAŞAMINI DAHA İYİ BİR ORTAMDA SÜRDÜRECEK'

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edeceklerini belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in öncesinde bize verdiği talimat doğrultusunda ekiplerimiz evi olmayan kimsesiz vatandaşlarımızı tespit etmeye başlamıştı. Yapılan incelemeler sonrası Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki kimsesiz vatandaşımız zor şartlarda harabe bir evde yaşamını sürdürdüğünü gördük. Bunun üzerine kayıtsız kalmayarak onun daha iyi imkanlarda yaşamını sürdürmesi için gerekli sağlık kontrollerinden sonra huzurevine yerleştirdik. Vatandaşımız artık yaşamını daha iyi bir ortamda sürdürecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK