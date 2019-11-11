Harabe evde yaşayan Filistinli aile yardım bekliyor

11.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:53

Türkiye'ye göç eden ve harabeye dönmüş evde yaşayan Filistinli aile, hayırseverlerin kendilerine ulaşmasını bekliyor.



Türkiye'ye geldikten sonra Kayseri'de Sahabiye mahallesi Yıldırım caddesinde bir eve yerleşen, iş bulamadıkları için geçim sıkıntısı çeken ve yatacak yatak bile alamayan Filistinli ailenin ferdleri aynı odada ve yer yataklarında birlikte uyuyorlar.



Kullanılamaz hale gelmek üzere olan evlerinde yaşam mücadelesi veren aile, hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA