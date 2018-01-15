Harabe binadaki yaralı Suriyeli 'terörist' paniğine neden oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te harabe binada bulunan ve yaralı olduğu belirlenen Suriyeli şahıs, terörist paniğine neden oldu. Şahsın 7 ay önce Esat'ın attığı varil bombalarından yaralandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi Boğazii Caddesi'nde kentsel dönüşümlü yıkılan binalarda görülen ve yaralı olan Suriyeli şahıs, duyarlı vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Bomba ya da şarapnel parçası ile yaralanmış şahısların harabe binalarda bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri şahısların terörist olabileceği veya eylem sonrası kaçmış olabileceği ihtimaline karşı bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş Şubesi ekipleri ve yabancılar şubesinden polis ekipleri sevk edildi.

Suriye'de yaralandığı ortaya çıktı

Polisin yaptığı incelemede şahıslardan 27 yaşındaki Halit Haccar'ın 7 ay önce Suriye'de şarapnel parçasından yaralandığı ortaya çıktı. Haccar, 7 ay önce Esad'ın attığı varil bombaları nedeniyle yaralanarak Türkiye'ye getirildiği söylerken, mülteci olduğuna dair kimliği bulunmaması nedeniyle hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiğini anlattı. Kalacak yeri olmaması nedeniyle 1.5 yıl önce Türkiye'ye gelen 37 yaşındaki Muhammed Merrey ile birlikte virane yerlerde kaldıklarını ifade etti.

Şahıslar, sorgularının ardından kimlik kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kurumlara teslim edildiği öğrenildi.