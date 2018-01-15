Harabe Binadaki Yaralı Suriyeli, Terörist Paniğine Neden Oldu

Gaziantep'te harabe binada bulunan ve yaralı olduğu belirlenen Suriyeli şahıs, terörist paniğine neden oldu. Şahsın, 7 ay önce Suriye'de Esad rejiminin attığı varil bombaları nedeniyle yaralandığı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi Boğazii Caddesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binalarda görülen biri Suriyeli yaralı şahıslar, duyarlı vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Bomba ya da şarapnel parçası ile yaralanmış şahısların harabe binalarda bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri şahısların terörist olabileceği veya eylem sonrası kaçmış olabileceği ihtimaline karşı bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş ve Yabancılar Şubesinden polis ekipleri sevk edildi.

Suriye'de yaralandığı ortaya çıktı

Polisin yaptığı incelemede Suriyeli şahıslardan 27 yaşındaki Halit Haccar'ın, 7 ay önce Suriye'de Esad rejiminin attığı varil bombaları nedeniyle yaralandığı ortaya çıktı. Halit Haccar, yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirildiğini, mülteci olduğuna dair kimliği bulunmaması nedeniyle hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiğini anlattı. Haccar, kalacak yeri olmaması nedeniyle 1,5 yıl önce Türkiye'ye gelen 37 yaşındaki Muhammed Merrey ile birlikte virane yerlerde kaldıklarını ifade etti.

Şahıslar, sorgularının ardından kimlik kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kurumlara teslim edildi. - GAZİANTEP