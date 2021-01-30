Hapşırma nöbeti geçiren Yağmur Çaprak, Ankara'da sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hapşırma nöbeti geçiren Yağmur Çaprak, Ankara'da sağlığına kavuştu

30.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:24
Hapşırma nöbeti geçiren Yağmur Çaprak, Ankara'da sağlığına kavuştu

Batman'da yaşayan 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, yakalandığı hapşırma nöbetinden Ankara Şehir Hastanesinde yapılan tedaviyle kurtuldu.

Batman'da yaşayan 15 yaşındaki Yağmur Çaprak, yakalandığı hapşırma nöbetinden Ankara Şehir Hastanesinde yapılan tedaviyle kurtuldu.

Sağlık Mahallesi'nde yaşayan Çaprak'ın 7 Ocak'ta yakalandığı hapşırık nöbetinden kurtulmak amacıyla Batman'da başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerden netice alınamayınca baba Mehmet Çaprak Sağlık Bakanlığına müracaat etti.

Bakanlığın yönlendirmesiyle Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen Çaprak'ın buradaki tedavisinin ardından hapşırıkları kesildi.

Yağmur Çaprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli hapşırması nedeniyle yeme ve içmeden kesildiğini anlattı.

Kabus dolu günlerin ardından Ankara Şehir Hastanesinde tedavi edildiğini belirten Çaprak, "Çok şükür sağlığıma kavuştum. Emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ederim. Bu hastalığın hiç geçmeyeceği düşünceleri hep aklımdan geçiyordu. Ama Allah'a şükür şu an sağlığıma kavuştum, iyim." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Çaprak da kızına Ankara Şehir Hastanesinde tetkik yapıldığını aktararak, "Tetkiklerde herhangi bir netice alamamıştık. Daha sonra kızımı narkozla uyuttular. Uyandıktan sonra kızımın hapşırığının kesildiğini gördük. Araştırmalar hala devam ediyor. Çok şükür kızım sağlığına kavuştu. Kızım sürekli hapşırıyordu. Çok zor günler geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Arda Turan Okan Buruk Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hapşırma nöbeti geçiren Yağmur Çaprak, Ankara'da sağlığına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 16:27:51. #1.14#
title