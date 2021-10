Happy Bones Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Gazi Üniversitesinin Erasmus+ Spor Destekleri (EAC/A04/2015) AB Programında katılımcı ortak kurum olarak yer aldığı "613137-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SCP" kodlu "Physical activity in women in menopause: a collaborative partnership for active lifestyles for the prevention and treatment of osteoporosis/HAPPY BONES" Projesi 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürütülmeye başlanmıştır. Avrupa Birliği Erasmus+ Spor projesi kapsamında kabul edilen "Happy Bones" projesinin ikinci çalıştayı 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde "Eğiticilerin Eğitimi" başlığı ile gerçekleştirilmiştir.

Gazi Üniversitesinin Türkiye temsilciliğini yaptığı proje çalıştayına Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, halk sağlığı ve özel sektörde sporun temsil edildiği 37 katılımcı yer aldı.

Açılış öncesi katılımcılara Tai-chi etkinliğinin yapıldığı ilk gün oturumun açılış konuşmasını Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Zorba ve Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan yaptı. Projenin tanıtımını yapan proje yürütücüsü Prof. Dr. H. Ahmet Pekel'in konuşmasının ardından Gazi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Asiye Uğraş Dikmen, Halk Sağlığı açısından Kemik erimesi konusuna değindi. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Mustafa Altunsoy'un kemik dokusu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Öğleden sonra seansına Prof. Dr. Çiğdem Demir'in Zumba etkinliği ile başlayan seansta Üniversitemiz Fizik Tedavi ve-Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayça Utkan Karasu Fiziksel Aktivite ve Kemik Sağlığı konusunda sunum yaptı. Sağlık Bilimleri-Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalından Dr. Öğ. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan'ın "Fizyolojik Bakış Açısıyla Osteoporoz" hakkında yapmış olduğu bilgilendirme ile birinci gün son buldu.

İkinci gün sabah seansında programa İzmir'den dahil olan ve spor sektöründe sağlıklı yaşama büyük destek veren Atletizmde Yüksek Atlama Branşında "Avrupa İkinciliği" unvanlı 2004 Atina Olimpiyatları'nda ay yıldızımızı temsil eden Candeğer Kılınçer ve Hasan Kılınçer katılımcılara "günaydın" fiziksel aktivitesi yaptırdılar. Prof. Dr. H. Ahmet Pekel'in Happy Bones protokolünün sunumunun ardından, 16-17 Temmuz 2021 tarihinde İtalya tarafından gerçekleştirilen uluslararası eğitim programını tamamlayan Doç. Dr. Ceren Suveren Erdoğan, Kamil Uzgur, Buket Şeran ve Semra Yatak hazırladıkları egzersiz programlarının sunumunu gerçekleştirdiler.

İtalya'nın başkenti Roma'da yer alan Università degli Studi di Roma Foro Italico'nun yürütücü olduğu projede, bir diğer İtalyan ortak Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico - ISES olarak yer alırken, ülkemizi temsilen Gazi Üniversitesi; Bulgaristan'dan Bulgarian Sports Development Association, Romanya'dan Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, İspanya'dan Fundació Salut i Envelliment UAB-FSIE diğer ortaklar olarak projede yer almaktadır. Happy Bones projesi 31 Aralık 2022 tarihine kadar çeşitli başlıklarda devam edecek.

