Hapoel Unet-Credit Holon: 76-77

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya) (xx), Georgios Poursanidis (Yunanistan) (xx), Martin Vulic (Hırvatistan) (xx)

PINAR KARŞIYAKA : Taylor (xxx) 12, Henry (xxx) 13, Metecan (xx) 8, M'Baye (xxx) 17, Morgan (xxx) 12, Yunus (xxx) 11, Kennedy (x) 3, Mahir (x), Nusret (x), Onuralp (x), Semih Erden (x)HAPOEL UNET-CREDIT HOLON: Harris (xxx) 21, Miles (xxx) 20, de Zeeuw (xx) 6, Johnson (x) 4, Workman (x) 4, Bourdillon (x) 4, McGee (xxx) 12, Pnini (xxx) 6, Brandwein (xx), Misgav (xx)1.PERİYOT: 21-18İLK YARI: 46-373.PERİYOT: 61-545 FAUL: Zeeuw (22.27), Miles (36.17) ( (Hapoel Holon), M'Baye (38.26) ( Pınar Karşıyaka

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Hapoel Unet-Credit Holon'a evinde 16 sayı farkla öne geçtiği maçta son anlarda inanılmaz bir şekilde 1 sayı farkla mağlup olarak 8'li Final yarışında büyük fırsat kaçırdı: 76-77. Skor 76-76 berabereyken bitime 0.6 saniye kala kaptan Semih Erden'in hatasıyla teknik faulden potasında sayı gören Karşıyaka, grupta 4 maçta 2 galibiyette kalıp liderliği 3 galibiyete ulaşan İsrail ekibine kaptırdı. Kaf-Kaf'a M'Baye'nin 17 sayısı galibiyet için yetmedi. Yeşil-kırmızılılar, grupta 8'li Final'e adını yazdırmak için kalan 2 maçını Tofaş'la deplasmanda, Happy Casa Brindisi'yle evinde oynayacak.Maça üst üste 3 sayılık basketlerle başlayan konuk ekip Karşıyaka'nın hücumlardan boş dönmesiyle 9-0'lık seri yakaladı. M'Baye ve Taylor'la pota altında etkili olan temsilcimiz kısa sürede farkı eritti. Yunus'un turnikesiyle bitime 47 saniye kala ilk kez 19-18 öne geçen Kaf-Kaf ilk periyodu 21-19 önde tamamladı. İkinci periyoda Yunus ve M'Baye'nin sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, ilk periyottan itibaren 14-0'lık seri yakalayıp farkı açtı. Yeşil-kırmızılıların farkı 16 sayıya kadar çıkardığı ilk yarı 46-37 sonuçlandı. Üçüncü periyodun bitimine 4 dakika 11 saniye kala ikinci teknik faulünü alan Hapoel Holon Antrenörü Stefanos Dedas sahadan ihraç edildi. Periyot 61-54 bitti. Son periyotta İsrail temsilcisi Karşıyaka'nın düşük serbest atış yüzdesiyle oynamasıyla önce 66-64'le farkı 2 sayıya indirip ardından Johnson'un pota altından basketiyle bitime 4 dakika kala skoru 66-66'yla eşitledi.Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son bölümde Pınar Karşıyaka son anlarda Morgan'la hücumdan boş dönerken bitime 8.9 saniye Pnini, 3 sayılık basketle takımını 74-71 öne geçirdi. Taktik serbest atışlarda 2 atış kaçıran Henry, bitime 0.6 saniye kala kendi ribaundunu alıp mucize bir üçlükle skoru 76-76'ya getirdi. Mola alıp son hücuma kenardan başlayan Holon, topu oyuna sokmaya çalışırken Semih Erden çizgiye basınca teknik faul kazandı. Atışı sayıya çeviren McGee takımına maçı 77-76 kazandırdı.M'BAYE SÜRPRİZİPınar Karşıyaka'da ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 Mart Pazar günü oynanan Anadolu Efes maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktığı için izolasyon altına alınan M'Baye, Avrupa sınavında sürpriz bir şekilde forma giydi. M'Baye'ye maçtan 48 saat önce ve 24 saat önce uygulanan PCR testlerinin negatif çıkması üzerine Karşıyaka kurmaylarının Türkiye Basketbol Federasyonu ve FIBA'yla temasa geçtiği, FIBA'nın Fransız uzun forvetin oynamasına maçtan önce sabah üçüncü kez yapılan testin de negatif çıkmasıyla izin verdiği öğrenildi. M'Baye hafta sonu Süper Lig'de 27 Mart'ta oynanacak Bursaspor maçında ise 10 günlük zorunlu izolasyonu devam ettiği için forma giyemeyecek. Kaf-Kaf'ta 13 Mart'ta ligde oynanan HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçından bir gün önce uygulanan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan Mahir ve belindeki sakatlık iyileşen Kennedy de bu mücadelede kadroda yer aldı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ