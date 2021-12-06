Hapoel Jerusalem: 65-85

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - SALON: Mustafa Kemal Atatürk

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, üst üste üçüncü yenilgisini evinde Hapoel Jerusalem'e 20 sayı farkla mağlup olarak aldı: 85-65. Geçen sezon final oynayıp, bu sezon şampiyonluk hedeflediği organizasyona 2'de 2'yle başladıktan sonra sert fren yaparak liderlik şansını daha önce yitiren Karşıyaka, Hapoel yenilgisiyle Play-In oynamayı garantileme fırsatını da tepti. Son grup maçında 22 Aralık'ta Polonya deplasmanında Stal Ostrow'a konuk olacak Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam etmek için rakibini yenmeye çalışacak.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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