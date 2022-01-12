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Hapoel Holon: 70-72

Hapoel Holon: 70-72
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Icrypex, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In Turu 2'nci maçında Hapoel Holon'a kendi sahasında 72-70 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Icrypex, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In Turu 2'nci maçında Hapoel Holon'a kendi sahasında 72-70 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 44-37 önde kapatan Beşiktaş'ta Egehan Arna 17, Kenan Sipahi 15 sayıyla mücadele etti. Deplasman ekibinde ise Chris Johnson 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Rafael Menco 14 sayı kaydetti.

Beşiktaş Icrypex-Hapoel Holon serisinin 3'üncü maçı, 19 Ocak tarihinde İsrail'de oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan yoluna devam edecek.


Hapoel Holon: 70-72

Hapoel Holon: 70-72

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