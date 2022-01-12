Hapoel Holon: 70-72

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Icrypex, Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In Turu 2'nci maçında Hapoel Holon'a kendi sahasında 72-70 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 44-37 önde kapatan Beşiktaş'ta Egehan Arna 17, Kenan Sipahi 15 sayıyla mücadele etti. Deplasman ekibinde ise Chris Johnson 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Rafael Menco 14 sayı kaydetti.