Hapoel Beer Sheva - Nice Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Hapoel Beer Sheva - Nice Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Hapoel Beer Sheva - Nice maçıdır. Peki Hapoel Beer Sheva - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

HAPOEL BEER SHEVA - NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hapoel Beer Sheva - Nice maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

HAPOEL BEER SHEVA - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hapoel Beer Sheva - Nice maçının Türkiye kanallarında yayını bulunmamaktadır.

HAPOEL BEER SHEVA - NİCE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Toto Jacob Turner Stadyumu,Beer Sheva'da oynanacak.