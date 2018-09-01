Hapisteki Lula da Silva'ya Mahkemeden Adaylık Engeli

SAO Brezilya'da cezaevinde bulunan ve ekim ayındaki devlet başkanı seçimi için aday gösterilen eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, seçime katılmaktan men edildi.

Yüksek Seçim Mahkemesi, İşçi Partisi'nin devlet başkanı adayı gösterilen Lula da Silva'nın ekimdeki devlet başkanı seçiminde aday olamayacağına hükmetti.

Mahkemedeki 7 yargıçtan 6'sı, hakkındaki mahkumiyet kararı nedeniyle Lula da Silva'nın gelecek ayki seçimlerde aday olarak yarışamayacağı yönünde oy kullandı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Luis Roberto Barroso, kararın "gayet basit" olduğunu söyleyerek, yasanın, mahkumiyeti temyizde onanmış kişilerin adaylığını yasakladığına işaret etti.

Barroso, İşçi Partisi'nin Silva yerine 10 gün içinde yeni bir aday göstermesi gerektiğini belirterek, eski devlet başkanının bugünden itibaren basında aday olarak görülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

BBC'nin haberine göre, Silva'nın avukatları, mahkeme kararını temyize taşıyacaklarını dile getirdi.

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada da "Biz, halkla birlikte Lula'yı sokaklarda savunacağız." ifadesine yer verildi.

Sao Paulo'da geçen ayın başında düzenlenen ve İşçi Partisi'nin yaklaşık 2 bin üyesinin katıldığı kongrede, Lula da Silva ekim ayındaki seçim için partinin adayı olarak açıklanmıştı.

Federal mahkeme, 10 Ağustos'ta Lula da Silva'nın devlet başkanlığı için yarışacak adayların televizyonda katılacağı bir tartışma programında yer alma talebini kabul etmemişti.

İşçi Partisi, 16 Ağustos'ta devlet başkanı adayı olarak hapisteki Lula da Silva için Yüksek Seçim Mahkemesi'ne resmi başvuruda bulunmuştu.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi tarafından, hakkında pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından verilen 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen Lula da Silva, nisan ayında federal polise teslim olmuştu.