Hapisteki eski Güney Kore Devlet Başkanı Park affedilecek

Güney Kore'de rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye affedilecek.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, selefi Park'ı affedeceği ifade edildi.

Açıklamada, affın, geçmişteki anlaşmazlıkların üstesinden geleceği ve salgının getirdiği zorlukların karşısında ulusal birliği destekleyeceği belirtildi.

Devlet Başkanı Moon, "Geçmişin acılarının üstesinden gelerek yeni bir döneme geçmeliyiz. Zaman, zihnimiz geçmişle meşgul olarak birbirimizle mücadele etmek yerine gelecek için güçlü yönlerimizi bir araya getirme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Moon, eski Başkan Park'ın yaklaşık 5 yıl hapis cezasının ardından sağlık durumunun kötüye gittiğinin göz önüne alındığını kaydetti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada da 69 yaşındaki Park'ın 31 Aralık'ta affedilecek 3 bin 94 kişinin arasında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Park'ın kasımdan bu yana hastanede tedavi gördüğü ve buradan tahliye edileceği bilgisi paylaşıldı.

Azledilerek hapse konulmuştu

69 yaşındaki eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı.

Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı, yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.

Park, Ulusal İstihbarat Teşkilatına ait örtülü ödenekten zimmetine para geçirdiği için 6 yıl ve seçim yasalarını ihlal ettiği için 2 yıl hapis cezası almıştı.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Park'a rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını ocakta onamıştı.

Park'ın daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekeceği belirtilmişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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