Hapiste tutulan Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

Tunus'ta kara para aklama suçlamasıyla hapse mahkum edilen Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'nin yaklaşık 3,7 milyon dolar kefaletle geçici olarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Tunus'ta kara para aklama suçlamasıyla hapse mahkum edilen Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'nin yaklaşık 3,7 milyon dolar kefaletle geçici olarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Başkent Tunus'taki Birinci Derece Mahkemesi Sözcüsü Muhsin ed-Dali, dava hakiminin 10 milyon dinar (yaklaşık 3,7 milyon dolar) kefaletin ödenmesinden sonra Karvi'nin geçici olarak serbest bırakılmasını onayladığını belirtti.

Dali, paranın devlet hazinesinde güvence altına alındıktan sonra Karvi'nin hapisten çıkacağını ifade etti.

Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, 24 Aralık 2020'da "kara para aklama" suçlaması ile hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes