Hapiste tutulan Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hapiste tutulan Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

24.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:24
Hapiste tutulan Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

Tunus'ta kara para aklama suçlamasıyla hapse mahkum edilen Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'nin yaklaşık 3,7 milyon dolar kefaletle geçici olarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Tunus'ta kara para aklama suçlamasıyla hapse mahkum edilen Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Nebil el-Karvi'nin yaklaşık 3,7 milyon dolar kefaletle geçici olarak serbest bırakıldığı bildirildi.

Başkent Tunus'taki Birinci Derece Mahkemesi Sözcüsü Muhsin ed-Dali, dava hakiminin 10 milyon dinar (yaklaşık 3,7 milyon dolar) kefaletin ödenmesinden sonra Karvi'nin geçici olarak serbest bırakılmasını onayladığını belirtti.

Dali, paranın devlet hazinesinde güvence altına alındıktan sonra Karvi'nin hapisten çıkacağını ifade etti.

Geleneksel siyasetin dışından gelen nüfuzlu medya patronu olan ve 2019 yılında kurduğu partisiyle Tunus'ta siyasete hızlı bir giriş yapan Nebil el-Karvi, 24 Aralık 2020'da "kara para aklama" suçlaması ile hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özlem Zengin Berat Albayrak Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Onur Akay Zeki Müren İrem Derici
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ünal Karaman Hüseyin Göçek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hapiste tutulan Tunus'un Kalbi Partisi Lideri Karvi, 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 16:58:18. #1.16#
title