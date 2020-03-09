Hapishanede korona isyanı: 6 ölü İtalya'da hükumetin korona virüsünün yayılmasına ilişkin getirdiği önlemler nedeniyle çok sayıda kentte dün başlayan eylemler isyana dönüştü.

İtalya'da hükumetin korona virüsünün yayılmasına ilişkin getirdiği önlemler nedeniyle çok sayıda kentte dün başlayan eylemler isyana dönüştü. İsyan, ülkenin bazı kentlerinde bulunan hapishanelerde devam ediyorken, 6 mahkum isyan sırasında hayatını kaybetti. Hapishaneler İdaresi Başkanı Francesco Basentini konuya ilişkin açıklamasında, 3 mahkumun Modena hapishanesinde, diğer mahkumların da farklı bir hapishaneye transfer edilmeden önce hayatını kaybettiğini söyledi. Basentini, "Ülke genelinde isyanlar var" dedi.



Öte yandan Pavia kentindeki hapishanesinde gerçekleştirilen isyan sırasında rehin alınan 2 gardiyan, polisin operasyonunun ardından serbest bırakıldı.



İtalya hükumeti, korona virüsü nedeniyle 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin kuzeyinde önlemleri arttırdı. Hükumet salgının yayılmasına karşı önlem olarak 13 sayfalık bir kararname yayınladı. Kararname maddelerini açıklayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, maddelerin 3 Nisan tarihine kadar geçerli olacağını söyledi. Kararnamede toplam 16 milyon kişinin yaşadığı Lombardiya bölgesi ile Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso ve Venedik kentlerinin karantinaya alındığı belirtildi. Kararnamede karantinaya alınan bölgelerde yaşayanların seyahat etmemeleri ve gerekli olmadıkça bulundukları bölgelerde kalmaları uyarıları yapılırken, korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan kişilerin evlerinden ayrılmasının yasaklandığı belirtildi. Kararname kapsamında mahkumların aileleriyle görüşmelerine de kısıtlamalar getirildi. - ROMA

Kaynak: İHA