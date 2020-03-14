Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti
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Hindistan, Güncel

Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti

Hindistan yönetimince Şubat 2019'da gözaltına alındıktan sonra hem sorgulamada hem de mahkemede karşılaştığı muamelelerden ötürü 4 Mart'ta ikinci kez açlık grevine başlayan Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) politikacılarından Yasin Malik'in durumunun kötüleştiği bildirildi.

14.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:18
Hapishanede açlık grevi yapan Cammu Keşmirli politikacının sağlığı kötüleşti

Hindistan yönetimince Şubat 2019'da gözaltına alındıktan sonra hem sorgulamada hem de mahkemede karşılaştığı muamelelerden ötürü 4 Mart'ta ikinci kez açlık grevine başlayan Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) politikacılarından Yasin Malik'in durumunun kötüleştiği bildirildi.

JKLF Sözcüsü Muhammed Rafik Dar, AA muhabirine, cezaevindeki revire kaldırılan Malik'in durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dar, Malik'in 4 Mart'tan bu yana Hint hükümetinin "insana davranış ve yargı terörüne" karşı açlık grevinde olduğunu hatırlatarak, durumunun kötüleştiğini, oturamadığını ve yürüyemediğini dile getirdi.

Malik'in kalp rahatsızlığı, böbrek taşı ve sırt ağrısı gibi çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu ifade eden Dar, 10 Mart'ta sedyeye alındığını ve yargıçla yaptığı video bağlantısına bu şekilde katıldığını kaydetti. Dar, yargıcı, Malik'in kendisini savunmasına izin vermediği ve Hindistan hükümetinin suçlamalarına cevap verdiğinde sesini kıstığı gerekçesiyle eleştirdi.

İkinci kez açlık grevinde

Malik'in, geçen yıl nisan ayında sorgulama sırasında kendisine işkence yapan Ulusal İstihbarat Teşkilatına (NIA) karşı açlık grevinde bulunduğunu anımsatan Dar, şimdiyse "yargı terörünü" protesto ettiğini söyledi.

Dar, Malik'in, savunmasına mahkemece izin verilmediği gerekçesiyle avukatını geri çektiğini kaydetti.

Malik'in eşi Muşal Hüseyin Mullick ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, eşinin başkent Yeni Delhi'deki Tihar Cezaevi'nde "Hint hükümetinin kötü niyetine ve Hint yargı terörüne" karşı açlık grevinde olduğunu ifade ederek, Cammu Keşmirli politikacının iyileşmesi ve sağlığı için dua istedi.

Öte yandan, Malik'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hapishane yönetimiyle temasa geçen AA muhabirinin talebi yetkililerce yanıtsız bırakıldı.

Hint yönetimi, geçen yıl şubat ayında Kamu Güvenliği Yasası (PSA) kapsamında gözaltına alınan Malik'e, "terörü fonladığı" gerekçesiyle ayrı bir dava daha açmıştı.

Malik, 9 Nisan 2019'da Cammu Keşmir'den Yeni Delhi'deki Tihar Cezaevi'ne istihbarat teşkilatının gözetiminde sorgulanması için nakledilmişti.

NIA tarafından benzer suçlamalar yöneltilerek gözaltına alınan çok sayıda Cammu Keşmirli politikacı bulunuyor.

Ülkede tartışmalı yasalardan 1978 tarihli PSA, "kamu düzenini bozma" gerekçesiyle kişilerin 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabilmesine imkan tanıyor, bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Yasa kapsamında, devletin güvenliğini tehdit edenler 2 yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA

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Manşet

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